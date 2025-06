The Fevers agitam a Festa de Cachoeiro nesta sexta-feira (27)

A banda The Fevers será a grande atração da noite desta sexta-feira (27), a partir das 22h, no Parque de Exposições, no Bairro Aeroporto. Conhecida nacionalmente, The Fevers traz para o público um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, proporcionando um show inesquecível, carregado de emoção e muita tradição.

Com uma trajetória consolidada na música brasileira, The Fevers é sinônimo de qualidade e energia no palco, prometendo envolver o público com seus maiores sucessos e hits que ainda embalam festas e celebrações por todo o país.

Além do espetáculo musical, a festa contará também com o tradicional rodeio eletrizante, que acontecerá até domingo (29), oferecendo muita adrenalina e entretenimento para quem for ao Parque de Exposições.

Sobre a banda The Fevers

The Fevers é uma das bandas mais emblemáticas da história da música brasileira, com uma carreira sólida que atravessa mais de cinco décadas. Fundada em 1964 em Porto Alegre, a banda se tornou um ícone da Jovem Guarda e é reconhecida por sua capacidade de inovar e manter a essência ao longo do tempo. Com um estilo musical que mistura pop rock, música romântica e influências da jovem guarda, The Fevers conquistou gerações de fãs e se tornou referência para várias outras bandas e artistas.

Ao longo de sua carreira, a banda acumulou inúmeros sucessos, como “Mar de Rosas”, “Vem Quente Que Eu Estou Fervendo”, “Por Causa de Você” e “Certo ou Errado”, canções que continuam a ser admiradas e cantadas por diversas gerações. The Fevers não é apenas um nome importante dentro da música brasileira, mas também um dos grupos que melhor souberam adaptar-se aos tempos sem perder a autenticidade. A banda se manteve relevante, sempre inovando em suas apresentações e mantendo um contato próximo com seu público, o que garantiu sua longevidade no cenário musical.

Além de seu repertório marcante, a banda é conhecida por suas apresentações energéticas e cativantes, que criam uma atmosfera de pura emoção e diversão. Não é à toa que The Fevers continua sendo uma das bandas mais queridas do país, com uma legião de fãs que continuam a se encantar com sua música e sua história.

Com mais de 50 anos de estrada, The Fevers permanece como um dos maiores símbolos da música popular brasileira e está pronta para mais uma vez fazer história, trazendo a energia de seus maiores sucessos para o palco da festa de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (27), no Parque de Exposições, no Bairro Aeroporto.