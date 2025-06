Tragédia na Índia: Avião cai e mata mais de 200 pessoas

Um avião da companhia Air India caiu na manhã desta quinta-feira (12), logo após decolar do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, com destino a Londres, no Reino Unido. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, transportava 244 pessoas, sendo 232 passageiros e 12 tripulantes, e caiu em uma área residencial próxima, na região de Meghani. O acidente mobilizou equipes de resgate e gerou comoção local.

Segundo a Air India, os passageiros eram de diferentes nacionalidades: 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Relatos iniciais indicam que o avião entrou em situação de emergência logo após a decolagem. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram colunas de fumaça densa subindo do local do impacto, enquanto moradores tentavam ajudar nos primeiros socorros antes da chegada oficial dos serviços de emergência.

O presidente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, confirmou o acidente por meio de uma nota publicada nas redes sociais. Ele classificou o episódio como “um trágico acidente” e afirmou que a companhia ativou um centro de emergência e uma equipe de apoio para atender as famílias das vítimas.

Segundo divulgado pelo site Metrópoles, a direção Geral de Aviação Civil da Índia informou que o comandante da aeronave, Sumeet Sabharwal, tinha mais de 8,2 mil horas de voo, e o copiloto, 1,1 mil horas de experiência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.