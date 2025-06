Turismo: projeto reconhece os Trilhos de Araguaya

O circuito Trilhos de Araguaya, em Marechal Floriano, deve se tornar rota turística do estado. Para isso, o Projeto de Lei (PL) 115/2025, apresentado pelo deputado Coronel Weliton (PRD), inclui o roteiro no anexo da Lei 12.017/2023, que consolida a legislação em vigor referente à criação de rotas turísticas.

O parlamentar diz que o objetivo da medida é fomentar o turismo local, valorizar o patrimônio histórico e cultural da região e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

“O Circuito Turístico Trilhos de Araguaya destaca-se por seu rico acervo natural e histórico. A região, conhecida por suas belas paisagens, está inserida na Mata Atlântica, proporcionando aos visitantes experiências únicas de ecoturismo e turismo de aventura”, destaca.

Coronel Weliton cita ainda que, entre os principais atrativos, estão trilhas ecológicas, cachoeiras, mirantes naturais e passeios pelos antigos trilhos ferroviários, que remetem à história do desenvolvimento ferroviário no estado.

Conforme despacho da Presidência, a matéria será analisada preliminarmente pelos colegiados de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. O procedimento antecede a votação pelo Plenário.

