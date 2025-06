Ufes tem aulas suspensas nesta terça-feira; veja o motivo

As aulas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram suspensas, assim como as atividades administrativas presenciais no turno matutino. A decisão foi tomada devido à paralisação dos motoristas de ônibus nesta terça-feira (10).

A paralisação dos rodoviários foi uma forma de protesto contra a morte do manobrista Clóvis Brás Júnior, de 34 anos. Clóvis foi assassinado a tiros assim que chegou para trabalhar na garagem da empresa Santa Zita, em Cariacica, na última segunda-feira (9).

Além da suspensão das aulas, também não haverá almoço nos restaurantes universitários.