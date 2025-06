Uma nova chance para a fruta da paixão

Enraizada principalmente no Norte do Espírito Santo, a produção de maracujá têm caído nos últimos anos. Com uma área colhida de 565 hectares em 2023, ante 650 no ano anterior, a produção também teve queda, passando de 14.282 toneladas para 12.597 toneladas entre os dois anos citados. Em contrapartida, o rendimento por hectare aumentou levemente, passando de 21,9 quilos para 22,2 quilos.

Os municípios mais representativos na produção do Estado são Sooretama, que responde por 18% do que sai dos pomares, seguido de São Mateus (12,50%), Jaguaré (8,19%), Pinheiros (7,78%), Linhares (6,35%) e Boa Esperança (3,97%).

