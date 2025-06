Vacinação contra a raiva continua no interior de Anchieta

A campanha de vacinação contra a raiva animal segue no interior de Anchieta ao longo do mês de junho, com cronograma atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A equipe de Vigilância em Zoonoses percorrerá 8 comunidades, conforme o novo planejamento logístico da campanha.

A vacinação é gratuita e voltada para cães e gatos a partir de três meses de idade. As equipes farão a aplicação de casa em casa, por isso é importante que os tutores estejam atentos às datas em que a vacinação ocorrerá em suas localidades. O objetivo é prevenir a transmissão da raiva — uma doença grave, letal e que pode ser transmitida aos humanos.

A campanha segue com cronograma mensal, e outras comunidades serão atendidas em breve, conforme o avanço das equipes. Além das ações no interior, os tutores que moram na Sede de Anchieta também podem vacinar seus animais todas as segundas e quartas-feiras, no ponto fixo localizado na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150 – Bairro Justiça II, no prédio da antiga sede do CAPS.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone (28) 99254-2119.

Confira o calendário de vacinação para o mês de junho:

05 e 06/06 – Goembê (continuação)

10 e 11/06 – Belo Horizonte

12/06 – Araquara

16 e 17/06 – Duas Barras

18/06 – Dois Irmãos (Olivânia)

23 e 24/06 – Jaqueira

25/06 – Dois Irmãos (Olivânia) (retorno)

26/06 – Canela

30/06 – Itapeúna