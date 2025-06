Vagas! IEL-ES está com oportunidades para Cachoeiro e Grande Vitória

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES), em parceria com a Findes, está com 19 vagas de estágio abertas para estudantes do ensino técnico e superior.

As oportunidades são destinadas a empresas e instituições da Grande Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim, em diversas áreas de atuação.

Vagas para ensino superior

Pedagogia

Psicologia

Comunicação Social , Jornalismo , Publicidade e Propaganda

, , Marketing , Design Gráfico

, Administração , Ciências Contábeis

, Fonoaudiologia , Serviço Social

, Arquitetura e Urbanismo , Relações Internacionais

, Engenharias: Química, Ambiental, Mecânica e de Minas

Vagas para ensino técnico

Estudantes dos seguintes cursos técnicos podem se candidatar:

Segurança do Trabalho

Logística , Portos , Planejamento

, , Mecânica , Eletrotécnica , Automação Industrial

, , Metalurgia, Administração

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site:

🔗 carreiras.iel.org.br/ES

Os candidatos devem se cadastrar e encaminhar o currículo atualizado. As vagas permanecem ativas até que o número máximo de encaminhamentos seja atingido.

Algumas empresas, como a Biancogres, realizam processos seletivos diferenciados, especialmente para nível superior.

Confira algumas oportunidades em destaque

1. SESI | Vaga 1886674

Cursos: Pedagogia ou Psicologia

Requisitos:

Pedagogia: cursando do 1º ao 6º período

Psicologia: do 2º ao 8º período

Horário: 6h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

Benefícios: R$950 + R$150 (transporte)

Local: Grande Vitória – ES

Unidades: Maruípe, Jardim da Penha, Laranjeiras, Civit, Cobilândia, Araçás, Porto de Santana e Campo Grande

2. FINDES | Estágio em Comunicação Social

Cursos: Comunicação Social, Jornalismo ou Publicidade e Propaganda

Requisitos: Previsão de conclusão a partir de julho de 2026

Horário: Segunda a sexta, 6h/dia

Benefícios: R$1.140 + R$150 (transporte)

Local: Vitória – ES

3. FINDES | Técnico em Segurança do Trabalho | Vaga 691708

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho

Requisitos: Conclusão a partir de julho de 2026

Horário: Segunda a sexta, 08h às 15h

Benefícios: R$850 + R$150 (transporte)

Local: Vitória – ES

4. FINDES | Estágio em Mapeamento de Processos de Inovação – Findeslab

Cursos: Administração ou Engenharia de Produção

Requisitos: Conclusão a partir de julho de 2026

Horário: Segunda a sexta, 08h às 14h

Benefícios: R$1.140 + R$150 (transporte)

Local: Vitória – ES

5. SENAI | Estágio em Administração | Vaga 692881

Curso: Administração

(Demais detalhes da vaga ainda não foram divulgados)