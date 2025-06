Valor bruto dos Cafés do Brasil do Sudeste atinge R$ 108,22 bilhões

O valor bruto total da produção dos Cafés do Brasil estimado para o ano-cafeeiro em curso de 2025, os quais são produzidos nas cinco regiões geográficas do País, está estimado em R$ 126,06 bilhões, cifra que representa um expressivo acréscimo de 58,32% se comparada com o faturamento efetivamente apurado em 2024, que foi de R$ 79,62 bilhões, e que representava, até então, o maior de faturamento já registrado no Brasil com a produção de cafés em um único ano-cafeeiro.

Neste contexto, merece destaque nesta análise e divulgação que o valor bruto da produção cafeeira, exclusivamente da Região Sudeste, foi estimado em R$ 108,22 bilhões, valor que equivale a 85,84% do total obtido em nível nacional. E, na sequência, se destaca a Região Nordeste, cujo faturamento previsto para 2025 foi calculado em R$ 9,39 bilhões, e, assim, tal montante representa 7,45% dessa mesma base comparativa.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/valor-bruto-dos-cafes-do-brasil-do-sudeste-atinge-r-10822-bilhoes/