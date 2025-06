Vargem Alta recebe o Arraiá da Imaculada; confira detalhes

A Matriz Imaculada Conceição, da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, convida toda a população para participar do “Arraiá da Imaculada 2025”.

O evento será realizado no dia 14 de junho, no Parque de Exposição “Lair Alvarenga”, em Vargem Alta-ES, prometendo uma noite repleta de diversão, com muita música, comidas típicas e devoção à Imaculada Conceição, padroeira da Comunidade.

A programação conta com diversas atrações para toda a família. A abertura oficial será às 18h30, seguida pelo Festival de Quadrilha, às 19h00. A festa segue animada com apresentações musicais: às 21h, show com a Banda Milícia Celeste, e às 22h, o cantor Welton Dias sobe ao palco. Um dos momentos mais aguardados da noite será o sorteio de uma Moto 160cc 0km, marcado para as 23h.

O evento conta, também, com o concurso de quadrilha junina, que será realizado às 19h30, no mesmo local do evento. Os grupos interessados em participar podem se inscrever gratuitamente entre os dias 1º de maio e 5 de junho. As inscrições devem ser enviadas para o número (28) 98115-1477.

Para participar, cada quadrilha deve ter entre 8 e 15 casais, realizar uma apresentação de até 20 minutos, vestir trajes típicos caipiras e escolher um tema livre, desde que respeite os valores cristãos. Os melhores participantes da quadrilha junina receberão premiação: 1º lugar ganhará R$ 500 e troféu; o 2º lugar, R$ 300 e troféu; e o 3º lugar, R$ 200 e troféu.

O “Arraiá da Imaculada 2025” é uma excelente oportunidade para celebrar a cultura junina com muita animação e devoção.

Serviço

Arraiá da Imaculada 2025

Dia: Sábado, 14 de junho 2025

Hora: 18h30

Local: Parque de Exposição “Lair Alvarenga” (Rua Vereador Pedro Israel David – Vargem Alta).

Entrada gratuita

