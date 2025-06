Varre-Sai sedia a Expo Café 2025 – Feira de Negócios para a cafeicultura

A Expo Café é uma feira de cafeicultura reconhecida por ser um importante espaço de negócios, atualização técnica e difusão de tecnologias no setor. A próxima edição, a 3ª, está marcada para os dias 27 a 29 de junho de 2025 na Área de Eventos Pedro Nunes de Moraes.

O evento que atrai cafeicultores, representantes da indústria e visitantes, reunindo um público diversificado e interessado em conhecer as novidades e soluções para o setor tem crescido gradualmente ganhando todo estado do Rio. Além da feira, a Expo Café também conta com a uma exposição fotográfica “Mulheres do Café” promovendo a valorização do protagonismo feminino no campo.

No Espaço “Café com Música” vão se apresentar as bandas: Baden Baden, Os Espetaculares, Damiao Sim, Tarcísio Pelegrini, Barulho da Serra, Luiz Guilherme e Bruno e Nathan.

Muitas novidades estão programadas para a edição de 2025. O lançamento de 2 livros é uma delas: “Arábica” de Isabel Menezes e “Uma Jornada de Esperança e Superação” de Fábio Martins Faria que conta a história das famílias Fabri e Capácia, ambas italianas tradicionais de Varre-Sai.

Os alunos da rede municipal de ensino também vão se apresentar na Expo Café desse ano com o projeto “Da Roça à Xícara” que vai contar de forma lúdica um pedacinho da história do café em Varre-Sai.

A final do Concurso de embalagens do café também é destaque da programação do evento aliada ao Churrasco do Produtor Rural que acontece no domingo dia 29 com início às 13h.

Uma opção para os visitantes é o passeio turístico “Acolhida Rural” que acontece durante os 3 dias do evento com destaque para o Turismo Rural de experiencia nas propriedades rurais de Varre-Sai,. Podcasts e sorteio de brindes também estão programados para os presentes no evento.

Para Carlos Marconi de Souza Rezende, Diretor Técnico da Emater Rio, é uma alegria participar da Expo Café na Capital Estadual do Café. “É uma satisfação apoiar o evento em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional Pesca e Agricultura Familiar e a FIPERJ. O crescimento do café veio coroar os nossos colegas extensionistas e nossos parceiros que trabalham na região há anos. Além de palestras e concurso de torras, a Expo Café difunde conhecimento entre os novos cafeicultores e aos que já estão na atividade a mais tempo. Parabenizo a todos os envolvidos na construção do evento, a Prefeitura de Varre-Sai, Secretaria de Agricultura e a Emater promotores da cafeicultura no nosso estado”. Disse Marconi.

Carla Vale superintendente do SENAR RIO, diz que participar da Expo Café é a afirmação de um compromisso com o produtor de café do Noroeste Fluminense: “Temos muito orgulho em fazer parte deste momento de sucesso e crescimento. Pelo segundo ano, SENAR e SEBRAE são parceiros da feira levando o Armazém de Produtos Artesanais para comercialização e integração entre produtores. Este ano já temos a presença confirmada do Doce Taipabas (@docetaipabas), Fazenda da Penha – Formosia (@formosiasaboresaude), Apiário São Sebastião (@apiario_saosebastiao), Macabu Licores (@macabulicores), Sítio Xodó (@sitio_xodo) e Picância Exótica (@picancia.20)”. Especificou Carla.

O Deputado e Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional Pesca e Agricultura Familiar Jair Bittencourt avaliou a importância do evento: “A Expo Café na sua 3 edição, é um dos maiores eventos de café do Estado do Rio de Janeiro sobretudo na sua qualidade técnica e pelo que representa, principalmente porque acontece em Varre-Sai, a Capital Estadual do Café. A exposição não é um evento simplesmente festivo, ela é uma consolidação da cafeicultura do estado do Rio trazendo palestras de qualidade, desenvolvimento de negócios, conhecimento para o produtor rural e visibilidade para a maior região produtora de café do nosso estado que é o Noroeste Fluminense. Parabenizo toda organização do evento pelo grande nível técnico e divulgação que faz na região sobre os cafés de altíssima qualidade do Noroeste Fluminense. Avaliou Bittencourt.

O prefeito de Varre-Sai Lauro Fabri enfatiza o significado do evento. “muitas oportunidades se abrem com a realização da Expo Café que aumenta nosso orgulho em ser a Capital Estadual do Café. Equipamentos, tecnologia e negócios ao alcance dos nossos produtores para impulsionar nossa economia. A Prefeitura vai ser sempre solicita e parceira desse evento que enriquece muito nossa Varre-Sai e região. Pontuou Fabri.

A Coopercanol, através de seu Presidente Jose Ferreira afirma o orgulho em ser realizador do evento. “A Expo Café Varre-Sai é o maior e mais importante evento da cafeicultura do Estado do Rio de Janeiro. É uma feira que dá oportunidade aos nossos produtores de conhecerem novas tecnologias e fazerem excelentes negócios. Varre-Sai é vitrine de cafés especiais e de turismo rural. Esperamos que esta 3ª edição possa superar as anteriores”. Finalizou Ferreira