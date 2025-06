Venda Nova promove feira de adoção com cães e gatos neste sábado (14)

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante realiza neste sábado, 14 de junho, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial, em parceria com o Programa Municipal PataAmigos, o Programa Estadual PetVida e a ONG Patinhas Carentes VNI.

O evento acontece das 9h às 12h, em frente à sede da Prefeitura, e contará com mais de 15 animais disponíveis para adoção. Todos os cães e gatos já estão aptos para ganhar um novo lar e são entregues saudáveis, com os cuidados veterinários em dia.

Além da adoção, o público poderá participar de outras atividades, como o espaço de interação com os animais e o bazar solidário em benefício do abrigo Patinhas Carentes. Haverá também distribuição de cartilhas educativas do Programa PataAmigos e a presença do mascote “Cachorrão”, símbolo da campanha.

A organização reforça a importância da adoção responsável, destacando que o acolhimento de um animal de estimação transforma vidas, tanto a dos pets quanto a de quem os adota.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente do município.

Contatos:

Protocolo: (28) 99936-8704 Técnicos: (28) 99937-6036

E-mail: [email protected]

Horário: Atendimento das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Localização: no Centro Agroambiental, situado na Av. Domingos Perim, 1.231, Providência, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29375-000.