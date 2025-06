Viana abre seleção para Agente Comunitário de Saúde; confira

A Prefeitura de Viana lançou um novo Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SEMGEP), com vagas destinadas à atuação na Secretaria Municipal de Saúde, conforme a demanda do município.

A seleção será realizada em etapa única, com avaliação de títulos. Para participar, o candidato deve obrigatoriamente residir no território ou microárea de saúde em que deseja atuar desde a data de publicação do edital — o Anexo IV do Edital nº 004, divulgado no Diário Oficial no dia 9 de junho de 2025.

As inscrições e o envio dos documentos comprobatórios poderão ser feitos exclusivamente pela internet, entre 12h do dia 13 de junho e 18h do dia 23 de junho de 2025. O link para acesso ao formulário de inscrição está disponível no edital. (Clique Aqui)

Durante a inscrição, o candidato deve preencher a ficha cadastral e anexar, em arquivos PDF separados, todos os documentos exigidos, como documento de identidade com foto, comprovante de residência, termo de compromisso e os títulos que serão utilizados para pontuação.

A comissão organizadora alerta que a ausência de qualquer documento exigido pode resultar na eliminação do candidato. O edital completo, com todas as orientações e critérios de avaliação, está disponível para consulta pública. (Clique Aqui)