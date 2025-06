Viana investe em moradia para famílias de baixa renda

Na terça-feira (24), o munícipio de Viana, através da Lei nº 3.465/2025, institui a Política Habitacional de Interesse Social.

Desse modo, a nova política pública define instrumentos urbanísticos, diretrizes e estratégias para a criação e execução de programas habitacionais no município, com foco na inclusão social, combate ao déficit habitacional e melhoria das condições de vida da população vulnerável.

Para o prefeito Wanderson Bueno, o município dá um passo firme na construção de uma cidade mais justa e igualitária.

“Viana tem um olhar voltado para a política habitacional. Buscamos garantir mais dignidade, respeito e qualidade de vida para quem mais precisa. Moradia é um direito básico, e a nossa gestão está comprometida em assegurar esse direito com responsabilidade e planejamento.”

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Gabriela Siqueira, destacou as conquistas da atual gestão e os próximos passos.

“Na atual gestão, já entregamos cerca de 30 unidades habitacionais, contemplando famílias que estavam há anos no aluguel social. Agora, com a política habitacional e a ampliação da regularização fundiária, vamos garantir ainda mais benefícios para os vianenses.”

A procuradora do município, Dra. Isabela Cordeiro, também reforçou o pioneirismo da cidade

“Viana sai na frente ao estabelecer uma política municipal de habitação de interesse social. É uma grande alegria ver nascer uma iniciativa que trará tantos benefícios para os cidadãos vianenses. Estamos construindo uma cidade com mais justiça social.”

A assinatura da nova lei reforça o compromisso da Prefeitura de Viana com o desenvolvimento urbano responsável, o combate à desigualdade e o direito à cidade para todos.

