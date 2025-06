VÍDEO | Balão faz pouso de emergência em Pancas (ES); entenda o motivo

Um balão com sete pessoas precisou realizar um pouso de emergência em uma área de mata em Pancas, no último domingo (22).

Segundo informações de testemunhas, o piloto precisou adotar a manobra como medida preventiva devido à falta de vento. A intenção era manter em segurança os passageiros.

Segundo a empresa responsável pelo voo, a Voe Pancas, o pouso foi feito em um local de difícil acesso; no entanto, não houve queda nem acidente. “Não houve acidente e não houve queda do balão. Houve um pouso em um local de difícil acesso. A segurança dos passageiros é a nossa prioridade e tudo ocorreu dentro da normalidade. Nossos voos são todos segurados com seguro aventura, e nossa equipe é capacitada para a atividade.”

Vídeo:

Vídeo: Redes Sociais