VÍDEO | Cão encurralado em pedra mobiliza bombeiros em Afonso Cláudio

Um cão que estava desaparecido foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares (CBM-ES), nesta segunda-feira (9), encurralado em uma pedra no município de Afonso Cláudio.

“Ao chegar no local, a solicitante Dona Deise nos aguardava com seu esposo Luís Antônio. Ela nos informou que seu esposo já havia tentado fazer o resgate antes com uma escada, porém não obteve êxito. Após algumas tentativas sem sucesso, resolveu chamar o CBMES para ajudá-la”, explicou o CBMES por meio de nota.

De acordo com os militares, o animal estava desaparecido desde a tarde do dia anterior e, após a tutora perceber que ele estava em cima da pedra, informou que ficou muito angustiada, temendo algo pior com o cachorro de estimação.

“Após a chegada da equipe, formada pelo capitão José, sargento De Paula, cabo José Pedro e soldado Barros, fizemos a avaliação da cena e, em seguida, traçamos a estratégia a ser usada no resgate do animal. Após a montagem dos equipamentos e a equipe se equipar, realizamos um rapel e conseguimos obter êxito no resgate. Em seguida, entregamos o cachorro aos donos que já o aguardava no local”, afirmou o CBMES.

Veja o resgate