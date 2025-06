VÍDEO | PRF apreende 20 kg de pasta base de cocaína em Cachoeiro

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim após ser flagrado transportando cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína.

Ele dirigia um veículo modelo Onix, de cor branca, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a fiscalização, os agentes descobriram um compartimento oculto no painel do carro, onde estavam escondidos 20 tabletes da droga.

O suspeito afirmou que saiu de Ipatinga, em Minas Gerais, com destino a Piúma, no litoral capixaba. Disse ainda que sabia da existência do esconderijo e que apenas seguiria instruções repassadas por um celular fornecido pela organização criminosa.

Segundo o homem, o aparelho estava bloqueado por senha, e ele desconhecia a identidade da pessoa que receberia a encomenda. Pelo transporte da carga, informou que receberia R$ 2.500.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro para os procedimentos cabíveis.

Vídeo: Divulgação