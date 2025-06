Vila Velha: Arraiá da Abeca terá música, brincadeira e comidas típicas

Arraiá com carinho, alegria e muita dedicação. É nesse clima que a Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (ABECA) promove sua tradicional Festa Junina neste sábado (7), às 19h30 – Rua Van Gogh, 140, Barra do Jucu.

Além das barraquinhas com as tradicionais comidas típicas da celebração – canjica, caldos diversos, maçã do amor -, a festa vai contar com atrações especiais e conhecidas do bairro. Sambasoul, Quarteto Barrense e Dj XL vão animar o arraiá da ABECA. A entrada é gratuita.

As famílias vão poder colocar seu chapéu e sua camisa xadrez, com bingo e brincadeiras diversas para a criançada.

“É um momento importante de confraternização, pertencimento e valorização do trabalho da ABECA e da cultura da Barra do Jucu. Nosso objetivo, durante o ano, é criar um ambiente acolhedor e inclusivo, em que cada criança, cada assistido possa florescer plenamente. E a Festa Junina representa esse sentimento de proximidade entre as pessoas”, alegra-se Karina Solar, coordenadora-financeira da Abeca.

Sobre a ABECA

A instituição foi fundada em 10 de maio de 2003 e se tornou um farol de esperança e transformação na Barra do Jucu. A ABECA é um coração pulsante de solidariedade e apoio mútuo, com o propósito de promover o desenvolvimento sociocultural das crianças e adolescentes, além de fortalecer os laços familiares e estimular a cidadania na região.

A instituição atende atualmente 120 crianças e adolescentes, oferecendo atividades como oficinas de congo, coral, capoeira, artes, taekwondo e ballet.