Vila Velha é referência nacional no combate à sífilis congênita

Vila Velha foi destaque nacional ao receber, nesta segunda (9) e terça-feira (10), a visita de uma delegação paraguaia em missão técnica promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com apoio do Ministério da Saúde. O município capixaba foi escolhido como referência no enfrentamento da sífilis e é o único do Brasil a participar do projeto “Colaboração Brasil–Paraguai para o tratamento da sífilis congênita”.

Durante a visita, representantes dos Ministérios da Saúde do Brasil e do Paraguai conheceram de perto a estrutura da rede municipal de saúde e as ações adotadas para o controle da doença. A comitiva passou por unidades de saúde, maternidades, pelo setor de Vigilância Epidemiológica e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/IST) da Secretaria de Saúde de Vila Velha. Técnicos da Secretaria de Estado da Saúde também acompanharam o roteiro.

O objetivo do intercâmbio é fortalecer a cooperação entre os dois países e compartilhar experiências bem-sucedidas que contribuam para a eliminação da sífilis adquirida e da forma congênita da doença. Os representantes internacionais também foram recebidos pelo prefeito Arnaldinho Borgo.

Estratégias de enfrentamento

A Secretaria de Saúde de Vila Velha mantém um conjunto de ações estratégicas voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis, com foco especial nas gestantes. Campanhas educativas são promovidas durante todo o ano nas unidades básicas e em eventos comunitários, orientando a população sobre sintomas, formas de transmissão e prevenção da doença.

As equipes de saúde do município passam por capacitações contínuas para garantir o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. Um dos destaques é o funcionamento do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que oferece gratuitamente testes rápidos e sigilosos para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Durante o pré-natal, todas as gestantes têm acesso ao teste rápido, o que permite o início imediato do tratamento e a prevenção da sífilis congênita.

O que é a sífilis?

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Se não tratada de forma adequada, pode evoluir para quadros graves, atingindo pele, ossos, articulações e até o sistema nervoso, com riscos de meningite, aneurismas e paralisia.

A forma congênita da doença ocorre quando a bactéria é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou no parto. Nesses casos, as consequências podem ser severas, incluindo aborto, parto prematuro, baixo peso ao nascer, deformações físicas, surdez e déficits neurológicos e cognitivos.