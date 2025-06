Vila Velha movimenta R$ 24,7 bi e lidera economia capixaba

Nem mesmo o cenário macroeconômico desafiador do Brasil, marcado por juros elevados e inflação persistente, impediu que Vila Velha se destacasse mais uma vez no Espírito Santo. Segundo o levantamento IPC Maps 2025, referência nacional na mensuração do potencial de consumo dos municípios, a cidade ocupa novamente o primeiro lugar no Estado, com mais de R$ 24,7 bilhões movimentados na economia local, reafirmando sua liderança sob a atual gestão municipal.

O estudo, baseado em dados atualizados do IBGE e outras fontes oficiais, mostra que Vila Velha ampliou de forma significativa seu poder de consumo em relação a 2022, quando também ocupou o topo do ranking com R$ 18,6 bilhões. A cidade supera, mais uma vez, os municípios da Serra e Vitória, que aparecem logo em seguida, e reforça sua posição como um dos principais vetores econômicos do Espírito Santo.

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, os números refletem o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao crescimento econômico sustentável e à geração de empregos. “Mesmo diante das dificuldades enfrentadas no país, Vila Velha cresce, consome e se consolida como referência. Essa conquista é fruto de um trabalho sério, focado em atrair investimentos e criar oportunidades”, afirmou.

Segundo ele, a criação de empregos com carteira assinada tem desempenhado papel essencial no aquecimento do consumo local. A formalização da renda contribui para o aumento do poder de compra das famílias vilavelhenses, favorecendo diversos setores da economia.

Entre os segmentos que mais se destacam, estão habitação, saúde, educação, alimentação fora de casa, vestuário e materiais de construção. Também ganham força os serviços voltados ao público da terceira idade, como clínicas, academias especializadas, turismo e delivery, além de setores como estética, reparos residenciais e automotivos.

O crescimento do município tem sido impulsionado, ainda, por um planejamento estratégico voltado à desburocratização, investimentos em infraestrutura e diálogo com o setor produtivo. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, o resultado evidencia que uma política pública comprometida com o empreendedorismo e o ambiente de negócios é capaz de transformar realidades.

“Vila Velha vive um novo momento. Saímos de um ciclo de estagnação para um cenário em que os empreendedores acreditam na cidade, investem e geram oportunidades. A liderança no ranking estadual de consumo confirma que estamos no caminho certo”, avaliou Colodetti.

O desempenho da cidade no IPC Maps reforça seu papel estratégico dentro da economia capixaba. Com dinamismo crescente, ambiente favorável aos negócios e demanda crescente por produtos e serviços, Vila Velha se posiciona como vitrine para investidores que buscam segurança, estabilidade e retorno econômico no Espírito Santo.