Vila Velha: novos núcleos esportivos abrem mais de 700 vagas

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha está com 740 vagas abertas para aulas de dança, em dias e horários variados, em 20 bairros da cidade. Somente nessa semana, foram criados mais dois novos núcleos, na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, e na Praça Benedito Trabach, em Santa Mônica.

Atualmente, o município possui 23 núcleos de dança e ritmos, ensinando vários estilos, como zumba – que mistura dança e exercícios aeróbicos –, axé, samba-reggae, pisadinha, zouk e forró pé de serra. Confira a lista com dias e horários no final desta matéria.

O município criou recentemente um núcleo esportivo dedicado especificamente a aulas de forró, que acontecem, no Centro comunitário da Glória. Lá os alunos aprendem a dançar o forró tradicional e o xote, que são estilos diferentes do universo da dança.

As aulas fazem parte do projeto Vila Ativa, que oferece atividades gratuitas em vários bairros das cinco regiões administrativas do município. A ideia é oferecer a oportunidade da prática do esportes para pessoas acima de 18 anos, proporcionando mais saúde para a população.

Inscrições

Para participar da atividade, os interessados devem preencher, no dia e horário da aula, uma ficha no local, além de apresentar cópias de documentos oficiais e um atestado médico autorizando a prática de atividades físicas. As crianças devem apresentar comprovante de regularidade escolar, carteira de identidade ou certidão de nascimento.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Esporte e Lazer está disponível para esclarecimentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, pelos telefones (27) 3149-7430 e 3149-7286.

Benefícios

A dança oferece inúmeros benefícios à saúde física e mental. Quem dança melhora a coordenação motora, a flexibilidade, o equilíbrio e a postura, além de fortalecer os músculos e o sistema cardiovascular. Auxilia também na redução do estresse e da ansiedade, promovendo bem-estar emocional e aumentando a autoestima.

“Tivemos várias pessoas que saíram da depressão quando começaram a participar das aulas de dança que implantamos no município. A dança é uma terapia, uma oportunidade que as pessoas têm de cuidar da saúde e viver mais feliz. Por isso, nossa intenção é oferecer essas aulas em todos os bairros da cidade”, salientou Anadelso Pereira.



Confira abaixo as vagas disponíveis em todos os núcleos esportivos de dança e ritmos da cidade:

Ritmos – Coqueiral de Itaparica (80 vagas)

Segundas e sextas-feiras, das 19 às 20 horas

Local: Arena Tartarugão – Rua Itaperuna, 150, Coqueiral de Itaparica

Ritmos – Ibes (20 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas

Local: Praça Assis Chateaubriand – Rua Lourdes Santos, s/ nº, Ibes

Ritmos – Nossa Senhora da Penha (15 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 20h30 às 22h30

Local: Associação de Moradores – Rua Humberto Lorenzuti, 1, Nª Sª da Penha

Ritmos – Santa Inês (20 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas

Local: Praça Deolinda Dadalto, Santa Inês

Ritmos – Jardim Asteca (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30

Local: Quadra de Esporte Praça Jardineira, Jardim Asteca

Ritmos – Vila Nova (20 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30h

Local: Quadra da Associação de Moradores de Vila Nova – Av. Junior Maragoni, 32

Ritmos – Santa Mônica (60 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas

Local: Praça Benedito Trabach

Ritmos – Araçás (40 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30

Local: Praça de Araças

Ritmos – Aribir (30 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30

Local: Estacionamento do Supermercado Perim – Av. Carlos Lindenberg, nº 1008, Aribiri

Ritmos – Cocal (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21h

Local: Parque Urbano de Cocal – Rua dos Artistas, s/ nº, Cocal

Ritmos – Dom João Batista (20 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h

Local: Campo Society Onadir – Rua São José, s/ nº, Dom João Batista

Ritmos – Cristóvão Colombo (15 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21h

Local: Centro Comunitário de Cristóvão Colombo – Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/n

Ritmos – Praia da Costa (20 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 7h40 às 9h40h

Local: Curva da Sereia, no Portal da Praia da Costa

Ritmos – Barra do Jucu (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 7 às 9h

Local: Av. Anderssem Fidalgo Pereira, 120 (beira mar) – Praia da Barra do Jucu (próximo à Pedra da Concha)

Ritmos – Barramares (40 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h

Local: Praça de Barramares – Av. Califórnia, s/ nº, Barramares

Ritmos – São Conrado (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21h

Local: Praça de São Conrado – Rua Coral, s/ nº, São Conrado

Ritmos – Praia dos Recifes (20 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h

Local: Orla da Praia dos Recifes

Ritmos – Jabaeté (20 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 7 às 9 h

Local: Quadra de Jabaeté – Rua Quarenta e Oito, s/ nº

Ritmos – Ulysses Guimarães (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 19 às 21h

Local: Parque Linear – Rua Oiti, s/ nº, Ulisses Guimarães

Ritmos – Balneário Ponta da Fruta (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 6 às 8 horas e das 18 às 20 horas

Local: Avenida Gabiroba, s/ nº, (ao lado da UMEF Aly da Silva)

Ritmos – Ponta da Fruta (40 vagas)

Terças e quintas-feiras, das 7 às 9 horas e das 19 às 21 horas

Local: Em frente ao Supermercado Multishow – Avenida Judith Silva, Av. Judite Góes Coutinho, 9, Ponta da Fruta

Ritmos – Praia das Gaivotas (20 vagas)

Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30h

Local: Centro Comunitário de Praia das Gaivotas – Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, 396, Praia das Gaivotas (ao lado da praça)

Aula de forró – Glória (20 vagas)

Segundas e quartas, das 19h30 às 20h30

Centro Comunitário da Glória – Rua Maria Niero da Silva, 83, Glória