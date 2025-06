Vila Velha: Sine abre mais de 200 vagas de emprego no município

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, inicia a semana com a oferta de 222 vagas de emprego com carteira assinada, em diversas áreas do mercado formal de trabalho. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.

Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias

Ajudante de motorista

Ajudante de obras

Ajudante de padeiro

Ajudante de pátio de sucata

Artífice de manutenção

Assistente administrativo

Assistente de escritório

Assistente de vendas

Atendente de lojas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de creche

Auxiliar de estoque

Auxiliar de limpeza

Barman

Carpinteiro

Copeiro

Cumim

Eletricista

Embalador a mão

Fiscal de loja

Forneiro de padaria

Frentista

Garçom

Limpador de fachada (alpinista industrial)

Mecânico de manutenção de máquinas da construção civil

Motorista de caminhão

Operador de escavadeira

Operador de tratamento de água e esgoto

Pedreiro

Pedreiro de acabamento

Pintor de obras

Promotor de vendas

Recepcionista em geral

Reparador de linhas e aparelhos

Saladeiro

Serralheiro

Servente de obras

Subgerente de loja (operações comerciais)

Supervisor de operações na área de controle de produção

Técnico de enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico mecânico

Vendedor interno