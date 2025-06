Vitória avança com diálogo para retomada de cruzeiros na capital

A manhã desta terça-feira (3) foi marcada por um diálogo que tratou sobre a retomada dos cruzeiros na capital capixaba. O encontro reuniu, na sala de reuniões da PMV, autoridades públicas e representantes das principais companhias marítimas que operam no Brasil.

Durante o encontro, os participantes falaram sobre compromisso conjunto de promover a cidade como um belo destino turístico de cruzeiros no litoral brasileiro, com foco na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia local. Além disso, foram discutidas estratégias para a retomada das escalas de navios em Vitória.

O prefeito Lorenzo Pazolini recebeu Marco Ferraz, CEO da Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos); Marcia Leite, representante da MSC Cruzeiros (Relações Institucionais); Renê Hermann, diretor-geral da Costa Cruzeiros para a América do Sul; e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.

“O turismo será, sem dúvida, uma mola propulsora da nossa economia. Estamos com a cidade organizada, limpa, dinâmica e pronta para receber turistas. A retomada dos cruzeiros representa um caminho de esperança para Vitória e para o Espírito Santo. Estamos trabalhando para mostrar ao mundo nosso potencial cultural, gastronômico, paisagístico e econômico”, destacou o prefeito.

A representante da MSC Cruzeiros, Marcia Leite também reforçou o potencial da cidade. “Vitória dispensa apresentações. Já estivemos aqui com navios que passavam embaixo da ponte, e temos que continuar trabalhando fortemente. É um destino estratégico, principalmente para os roteiros que seguem até Salvador. Não há concorrência à altura no trecho, e Vitória tem tudo para receber os navios”, disse.

De acordo com o Ministério do Turismo, aproximadamente 93% dos turistas brasileiros optam por destinos domésticos, influenciados principalmente pelos altos custos das viagens internacionais. Além disso, o turismo doméstico no Brasil tem apresentado crescimento, impulsionado por melhorias na infraestrutura, diversificação de destinos e iniciativas de promoção do turismo interno.

Essa tendência tem um impacto positivo e significativo na economia local, promovendo a movimentação econômica e contribuindo para a geração de empregos e renda. O aumento do turismo interno também favorece a descentralização da atividade turística, ajudando a distribuir a renda em diversas regiões e estimulando o desenvolvimento regional.

Entre os principais fatores dessa movimentação estão os gastos de viajantes e tripulantes nos portos de embarque, desembarque e trânsito, que incluem passeios turísticos, compras de souvenirs, alimentos e bebidas, transporte e hospedagem antes ou depois da viagem.

“Esse é um estudo que mostra claramente o impacto econômico e na geração de empregos que os cruzeiros trazem. Na temporada passada, por exemplo, apenas nove navios movimentaram cerca de R$ 5,2 bilhões na economia, o que representa em média R$ 550 milhões por navio. Além disso, cada navio gerou cerca de 9 mil empregos em terra. Esses números reforçam a relevância do setor para o desenvolvimento regional e para o país como um todo”, disse Marco Ferraz, CEO da CLIA Brasil.

Ao fim do encontro, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com o setor. “Para nós, essa retomada é muito importante. Representa um verdadeiro caminho de esperança. Precisamos muito de vocês aqui para nos ajudarem a mostrar ao Brasil e ao mundo essa joia que ainda está sendo descoberta. Contem, integralmente, com o apoio da Prefeitura de Vitória.”