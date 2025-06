Vitória: temporada de Baleias Jubarte começa com espetáculo nas águas

Vitória abriu oficialmente, no dia 19 de junho, mais uma temporada de encantamento nas águas capixabas. Na primeira saída de embarcação para observação de baleias jubarte em 2025, os animais deram um verdadeiro espetáculo. Turistas avistaram mais de 20 baleias, que impressionaram com borrifos, saltos acrobáticos e batidas de nadadeiras. As exibições majestosas de caudas arrancaram suspiros e aplausos de quem acompanhava o passeio.

Uma dupla de jubartes chegou a se aproximar e ficou a apenas 70 metros da embarcação, proporcionando um momento de pura emoção e conexão com a natureza. A bordo, visitantes de várias partes do Brasil se encantaram com o encontro inesquecível com os gigantes dos mares.

“Acabamos de voltar do primeiro embarque turístico de observação de baleias em Vitória e foi simplesmente incrível! Os turistas ficaram absolutamente encantados. O contato com esses gigantes marinhos foi mágico. Um sucesso total!”, celebrou Sandro Firmino, coordenador do projeto Amigos da Jubarte.

Bons impactos na cidade

Segundo Firmino, o turismo de observação de baleias movimenta mais de R$ 1 milhão em Vitória a cada temporada, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo náutico. “É uma atividade que impacta positivamente diversos segmentos: rede hoteleira, restaurantes, agências de turismo, operadoras, guias e os próprios donos de embarcações”, destacou.

Vitória tem se consolidado como um dos melhores destinos do Brasil para esse atrativo natural. A cada ano, as jubartes retornam para as águas capixabas para cumprir seu ciclo de vida, que inclui reprodução, acasalamento e alimentação dos filhotes, muitos deles nascidos justamente no litoral do Espírito Santo.

Além da beleza e do impacto visual, a observação de baleias jubarte é uma oportunidade única de aprendizado sobre a vida marinha e conservação ambiental. Os passeios permitem que moradores, turistas e pesquisadores acompanhem de perto comportamentos típicos das jubartes, como saltos, batidas de cauda, interações em grupo, tudo isso perto da costa de Vitória.

Amigos da Jubarte

Primeira saída de embarcação para observação de baleias jubarte. (ampliar)

Por sua localização estratégica e facilidade de acesso, a capital capixaba tem se destacado como referência em turismo náutico de contemplação, atraindo cada vez mais adeptos de um turismo consciente e sustentável.

“A temporada de baleias reforça o potencial do turismo náutico em Vitória, que vem crescendo com base na valorização dos nossos recursos naturais. É uma experiência única que alia contemplação, educação ambiental e geração de renda, beneficiando todo um trade turístico, guias e empreendedores locais. E a capacitação promovida com o apoio da Prefeitura de Vitória e da CDTIV é fundamental para que esse crescimento aconteça de forma responsável, sustentável e qualificada”, afirmou Marcus Gregório, diretor presidente da CDTIV.

Capacitação e turismo responsável

Para garantir que a observação de baleias seja realizada com responsabilidade, segurança e respeito à vida marinha, o projeto Amigos da Jubarte, com o apoio da Prefeitura de Vitória e da CDTIV, promoveu uma capacitação voltada aos profissionais do setor turístico. O curso foi realizado no dia 14 de junho, no Sebrae, e reuniu cerca de 70 participantes.

A formação teve como foco o turismo sustentável, de base comunitária, com atividades teóricas e práticas que abordaram desde boas práticas ambientais. E até aspectos técnicos da navegação. Foram contemplados guias de turismo, proprietários de embarcações, empresários do setor, estudantes, educadores, ambientalistas, esportistas náuticos. E demais interessados em valorizar o mar como patrimônio natural e fonte de oportunidades sustentáveis.

A temporada de observação de baleias está só começando. E, se depender das nossas majestosas jubartes, ainda vem muita emoção por aí!