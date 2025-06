Vulcão Rinjani: brasileira é encontrada visualmente imóvel

Juliana Marins, uma publicitária brasileira, foi localizada viva nesta segunda-feira (23) em um penhasco de 500 metros de profundidade no Monte Rinjani, um vulcão ativo na Indonésia. A operação de resgate mobiliza as autoridades locais, mas enfrenta obstáculos severos devido às condições climáticas adversas na região.

O local onde Juliana está foi identificado por meio de monitoramento com drones, após dias de buscas intensas. Segundo informações das autoridades indonésias, ela permanece presa em um ponto de difícil acesso do vulcão Rinjani, o que tem exigido um planejamento estratégico por parte das equipes de salvamento.

Diante da complexidade do terreno e do agravamento do clima, o governador da província sugeriu o uso de um helicóptero para tentar alcançar a brasileira. No entanto, rajadas de vento e neblina densa comprometem a viabilidade da operação aérea.

Enquanto isso, familiares de Juliana Marins cobram das autoridades uma ação imediata, ressaltando a urgência do resgate. Eles alertam para a falta de suprimentos básicos como água e alimentos, e afirmam que o tempo está se esgotando para garantir a sobrevivência da brasileira.

Entenda o caso no vulcão Rinjani

Juliana fazia trilha com um grupo quando se perdeu durante uma mudança repentina no tempo. A queda no penhasco foi confirmada após análise de imagens captadas por drones de alta precisão. Desde então, equipes de resgate estão em campo, coordenadas pelo serviço de emergência local.

O Monte Rinjani, um dos destinos mais procurados por aventureiros na Indonésia, é conhecido por sua trilha desafiadora e por apresentar riscos em períodos de instabilidade climática. A ocorrência reacende o alerta sobre segurança em trilhas de alta montanha e a importância de monitoramento constante em regiões com atividade vulcânica.

Expectativa para o resgate

A previsão é de que, assim que as condições meteorológicas permitirem, uma aeronave seja acionada para realizar o salvamento. Autoridades não informaram o estado de saúde de Juliana, mas reforçam que a operação é tratada como prioritária.

A situação de Juliana Marins no vulcão Rinjani continua sendo acompanhada por brasileiros e indonésios com grande apreensão. A cada hora, cresce a expectativa por uma solução segura e rápida para o caso.