Webinário: Participação feminina no mercado e na política

No dia 18 de junho de 2025, às 18h30, a Fundação Ulysses Guimarães do Espírito Santo promove um webinário fundamental para os debates atuais. O tema central será a Participação da mulher no mercado de trabalho e na política, abordando o Quinto Objetivo da ODS da ONU: igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas.

De acordo com especialistas, o evento online se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reforçando a importância de fortalecer a presença feminina em espaços de decisão e liderança. O webinário visa estimular, assim, reflexões, promover mudanças e incentivar o protagonismo das mulheres em diferentes áreas.

Palestrantes com trajetórias inspiradoras

Duas especialistas conduzirão, com foco na superação e na capacidade feminina, desse modo, o debate:

Sarah Tavares Lopes da Silva – Advogada com mais de 10 anos de experiência em direito sucessório, empresarial, contratual e societário. É doutoranda em Direito pela Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) , Argentina.

– Advogada com mais de 10 anos de experiência em direito sucessório, empresarial, contratual e societário. É doutoranda em Direito pela , Argentina. Elisete de Paula Pires – Professora com 40 anos de atuação no ensino público e privado. Graduada em Ciências Sociais e pós-graduada em Supervisão Escolar. É coordenadora dos núcleos do MDB em Cachoeiro de Itapemirim e herdeira política de Rubens Gomes do Amaral.

Inscreva-se agora

Clique e garanta sua vaga nesse debate essencial para o futuro da sociedade: AQUI