WhatsApp lança resumos de mensagens com IA

O WhatsApp anunciou o lançamento do recurso Message Summaries (Resumos de Mensagens), uma nova funcionalidade que utiliza a inteligência artificial da Meta para resumir mensagens não lidas em conversas privadas. A novidade foi criada para ajudar usuários a se atualizarem rapidamente em chats com muitas mensagens, especialmente em momentos de correria, como entre reuniões ou após voos sem conexão com a internet.

Como funciona

O recurso funciona com a tecnologia Private Processing, que garante a geração dos resumos de forma privada. Nem a Meta, nem o WhatsApp têm acesso às mensagens ou aos resumos produzidos. Além disso, os demais participantes da conversa não são notificados de que alguém usou a função de resumo. Isso assegura que a privacidade do usuário seja preservada o tempo todo.

Para os interessados nos aspectos técnicos, a empresa disponibilizou um blog de engenharia e um whitepaper com mais detalhes sobre o funcionamento da tecnologia.

Controle do usuário

A funcionalidade é opcional e desativada por padrão. O usuário pode decidir se deseja ou não ativar os Resumos de Mensagens e ainda configurar, por meio das opções avançadas de privacidade de conversa, quais chats podem usar os recursos com IA.

Disponibilidade

Neste primeiro momento, os Message Summaries estão sendo lançados em inglês para usuários dos Estados Unidos. A Meta informou que pretende expandir o recurso para outros idiomas e países ainda este ano.

*As informações são do Blog do WhatsApp