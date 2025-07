9º BPM realiza solenidade de passagem de comando em Cachoeiro

Na manhã da última quarta-feira (02), foi realizada com honras militares a solenidade de passagem de comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim.

O tenente-coronel Palaoro transmitiu o comando da unidade ao tenente-coronel Nério, em cerimônia que contou com a presença da guarda-bandeira, da Banda de Música da PMES, homenagens e convidados das forças de segurança e da sociedade civil.

Durante o evento, os oficiais parabenizaram a tropa pelos resultados alcançados, agradeceram o empenho e dedicação de todos os militares e reforçaram o compromisso com a segurança e o bem-estar da população capixaba.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui