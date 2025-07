9º TLCA reúne mais de 180 adolescentes em Conceição do Castelo

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Castelo, viveu dias de intensa espiritualidade, alegria e compromisso com a juventude durante o 9º TLCA (Treinamento de Liderança Cristã Adolescente), realizado nos dias 4, 5 e 6 de julho. O encontro reuniu 75 cursistas e 111 servos, totalizando 186 participantes engajados na missão de formar jovens líderes comprometidos com o Evangelho.

Inspirado pelo tema “Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém”, o encontro proporcionou momentos profundos de oração, reflexão, partilhas, dinâmicas e formação humana e espiritual. A coordenação do encontro ficou a cargo do casal padrinho Luciano Tedesco e Julinha Zucoloto, com o apoio dedicado da coordenadora adolescente Heloísa. Juntos, eles conduziram com zelo e entusiasmo toda a programação, que contou com a colaboração de diversas equipes, responsáveis por acolhida, alimentação, música, ambientação, intercessão, organização e muitos outros serviços.

Embora o pároco local, Pe. Marconi José de Andrade, tenha acompanhado com carinho todo o processo de preparação e realização do evento, a Missa de encerramento foi presidida pelo Pe. Ronaldo Borel, marcando com bênçãos e emoção o fim deste ciclo formativo e missionário.

Em nota, a coordenação do encontro expressou gratidão a Deus e a todos os envolvidos que se doaram com tempo, dons e coração para que o TLCA fosse um verdadeiro instrumento de evangelização:

“Prepara o caminho: o Senhor vos chama!” – e com fé e alegria, esse caminho foi preparado com amor.

O TLCA segue sendo, ano após ano, um marco na vida de muitos adolescentes que, tocados pelo Espírito Santo, se descobrem chamados a viver e testemunhar a fé com coragem, responsabilidade e serviço à Igreja.