Abordagem tensa: suspeito tenta desarmar policial em Cachoeiro

Durante patrulhamento no bairro Bela Vista, em Cachoeiro, nesta quinta-feira (17), a Polícia Militar apreendeu entorpecentes, munições e dinheiro com um suspeito de tráfico de drogas.

Segundo os militares, dois indivíduos correram em direção a uma área de mata ao notarem a presença da viatura. Um deles foi localizado na rua Solimar Alves Leite. Com ele, foram encontrados 55 pinos de cocaína, três munições calibre 9mm, R$ 250 em espécie e um aparelho celular.

Durante o encaminhamento à delegacia, o detido apresentou comportamento agitado e alegou estar passando mal.

No momento em que os militares abriram o compartimento de segurança da viatura, ele investiu contra a equipe, tentando pegar a arma de um dos policiais. Foi necessário o uso de força moderada para conter a ação.

O material apreendido foi entregue à autoridade policial de plantão.

