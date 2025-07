Acampamento de Axé leva cultura e fé dos terreiros à Itapemirim

Entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, será realizado o Acampamento de Axé, uma vivência afro-brasileira voltada à formação cultural, à espiritualidade e à resistência dos povos de terreiro no Espírito Santo. A atividade ocorrerá na mata preservada da Instância Vargas, localizada em Penedo, no município de Itapemirim (ES).

A iniciativa é uma realização da Casa Roxa Cultural — referência em diversidade e cultura comunitária no Sul capixaba. Em parceria com o Ilê de Axé Império de Cobra Coral, terreiro tradicional situado no bairro Acapulco, em Marataízes.

Um projeto enraizado na fé, na cultura e no território

A proposta é reunir jovens, artistas, lideranças religiosas e agentes da cultura popular para um fim de semana intenso de trocas, formações e fortalecimento da ancestralidade afro-brasileira. A organização direciona o foco especialmente aos povos de terreiro, juventudes negras, LGBTQIAPN+, pessoas periféricas e corpos dissidentes, historicamente alvos de exclusões e preconceitos.

A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas culturais, trilhas ecológicas, apresentações artísticas, rituais coletivos, momentos de convivência, banhos espirituais e refeições compartilhadas. Tudo isso promovendo conexão entre espiritualidade, política e afeto.

A equipe organizadora preparou cuidadosamente a Instância Vargas para receber o público. O espaço oferece cozinha equipada, refeitório amplo, salão cerimonial e alojamentos divididos por gênero (masculino no térreo e feminino no segundo andar). Além de uma cabana especial para os griôs, que terão acolhimento com respeito e conforto.

Inscrições gratuitas e transporte coletivo garantido

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos perfis oficiais no Instagram: @casaroxacultural e @imperiodecobracoral. As vagas são limitadas, com processo seletivo que prioriza integrantes de comunidades de matriz africana e do próprio Ilê Império de Cobra Coral.

O transporte coletivo também será gratuito, com saída prevista para sexta-feira (11/07), às 18h, do Ilê Império de Cobra Coral, em Marataízes, e retorno no domingo (13/07), às 14h. Todos os participantes selecionados receberão certificado oficial de participação.

Apoio institucional e fortalecimento do Estado laico

O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de Marataízes, que reconhece a importância do Acampamento de Axé por acontecer em seu território e por fortalecer os princípios de laicidade e diversidade religiosa. A gestão municipal disponibilizou o ônibus coletivo para transporte dos participantes, reafirmando seu compromisso com uma cidade democrática, que respeita todos os credos e culturas.

Após apoiar recentemente a Marcha para Jesus, a prefeitura demonstra, com este gesto, equilíbrio e respeito às diferentes expressões de fé e espiritualidade do povo brasileiro.

Uma declaração viva de resistência e fé

Mais do que um evento, o Acampamento de Axé é um ato político, poético e ancestral. Uma afirmação viva da espiritualidade afro-brasileira como força de cuidado, sabedoria e transformação. Em tempos de retrocessos e intolerância, o projeto reafirma que a fé negra é coletiva, legítima e inegociável.

A realização é possível graças ao apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult/ES), por meio do Edital 05/2023 – Valorização das Culturas Tradicionais / Linha 2, com acompanhamento do fiscal Luiz Henrique. A anfitriã Senhora Maria, gestora da Instância Vargas, sedia o encontro com carinho, respeito e infraestrutura.

Informações:

Acampamento de Axé

📍 Local: Instância Vargas – Penedo, Itapemirim – ES

📅 Data: 11 a 13 de julho de 2025

🚌 Saída: Sexta-feira (11/07), às 18h – Ilê Império de Cobra Coral (Acapulco – Marataízes)

🏁 Retorno: Domingo (13/07), às 14h

📲 Inscrições: Gratuitas e limitadas via Instagram @casaroxacultural e @imperiodecobracoral

📞 Informações: (28) 99942-0330 (WhatsApp)