Ação da PM termina com prisão de dois suspeitos em Guaçuí; entenda

Ainda de acordo com a polícia, os dois homens já tinham sido envolvidos em uma ocorrência de tráfico registrada no último dia 25. Eles foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre para os procedimentos legais.

A abordagem foi realizada já no perímetro urbano de Guaçuí. Com a dupla, os militares também encontraram R$ 811,00 em espécie e dois aparelhos celulares. A motocicleta usada na tentativa de fuga, uma Honda XRE, foi removida ao pátio credenciado.

