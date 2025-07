Drogas são apreendidas com apoio de cão farejador em Cachoeiro

Durante patrulhamento no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, a Força Tática K9 localizou entorpecentes escondidos em via pública com o auxílio da cadela farejadora Kiara. A ação aconteceu na última terça-feira (29) e contou com o apoio da equipe a bordo da RP 4286.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento a pé na Rua Lorival da Silva, local conhecido por denúncias de tráfico, quando a cadela apresentou mudança de comportamento e passou a sinalizar dois pontos distintos da rua. Em ambos, foram encontrados materiais ilícitos.

Leia também: Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo nesta quarta-feira

Foram apreendidos 403 pinos de cocaína, 14 papelotes e uma porção da mesma substância, além de 15 unidades de maconha, 26 pedras de crack e duas balanças de precisão. Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação.

Todo o material foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional para os procedimentos cabíveis.