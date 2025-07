Ação para ampliar matrículas no EJA no ES acontece nesta semana

Teve início nesta segunda-feira (21) uma nova etapa do “Chamadão da EJA” da Secretaria da Educação (Sedu).

A ação de mobilização é para atrair novos estudantes para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Espírito Santo.

A iniciativa contempla, ao longo desta semana, ações de busca ativa nos terminais de transporte coletivo da Grande Vitória, fortalecendo a divulgação do programa diretamente junto à população.

As atividades começaram no Terminal de Jardim América, em Cariacica. Na terça-feira (22), a mobilização segue no Terminal de Vila Velha. Já na quinta-feira (24), será a vez do Terminal de Carapina, na Serra, receber as equipes da Secretaria da Educação (Sedu).

As ações se encerram na sexta-feira (25), no Terminal de Laranjeiras, também na Serra. Em todos os locais, as equipes estarão posicionadas em horários estratégicos, entregando materiais informativos e realizando abordagens diretas sobre a importância da retomada dos estudos.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger, reforça o convite para que jovens e adultos aproveitem a oportunidade de voltar a estudar.

“Nosso objetivo é estar onde as pessoas estão, facilitando o acesso às informações sobre a EJA e mostrando que é possível retomar os estudos em qualquer fase da vida”, destacou.

A ação se soma às atividades desenvolvidas anteriormente nas escolas e pontos estratégicos de Vitória, incluindo plantões tira-dúvidas e panfletagens.

Ao todo, 14.801 estudantes estão matriculados atualmente na EJA regular, em 194 escolas da Rede Pública Estadual.

“As matrículas seguem abertas durante todo o ano, tanto na modalidade presencial quanto semipresencial, disponível nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) e nos Núcleos de EJA, localizados em Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares”, pontuou Mariane Berger.