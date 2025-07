Ação rápida da PM recupera motocicleta furtada em Jerônimo Monteiro

Na manhã do último domingo (13), por volta das 7h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de veículo na Rua Firmino de Oliveira, bairro Cristal, em Jerônimo Monteiro.

A vítima, de 38 anos, relatou que utiliza a moto, uma Honda CG Titan, de cor verde, para se deslocar da zona rural até Cachoeiro, onde trabalha. Segundo ele, o veículo fica guardado na garagem da casa de seu tio, no centro da cidade e ao retornar naquela manhã, notou que a moto havia sido levada.

Horas depois, por volta das 12h, a vítima teria identificado o suspeito, que era morador da localidade de Papagaio. Os policiais prosseguiram ao local e localizaram o suspeito na estrada que dá acesso à comunidade. Ele confessou o furto e revelou ter vendido a motocicleta por R$ 300,00 em Pacotuba.

Com o apoio da população e após intensa busca, a motocicleta foi encontrada abandonada na estrada que liga Pacotuba ao distrito de Coutinho, também em Cachoeiro. A ação rápida da PM garantiu a recuperação do veículo em menos de seis horas após o crime.

O suspeito foi detido e, junto com a motocicleta recuperada, encaminhado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) de Alegre para os procedimentos legais.

