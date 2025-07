Ação Social ofereceu mais de 20 serviços na Ilha de Santa Maria

O sábado (5) foi marcado por uma grande ação de cidadania em Vitória. A terceira edição da Ação Social e Global da Maçonaria, realizada no bairro Ilha de Santa Maria, levou mais de 20 serviços públicos e gratuitos para os moradores da região, garantindo acesso a direitos, atendimentos diversos e atividades culturais.

O mutirão ocupou simultaneamente a Loja Maçônica de Ilha de Santa Maria, a quadra esportiva e a praça do bairro, reunindo uma força-tarefa com atendimentos de saúde, assistência social, orientação jurídica, empregabilidade e cuidado com os animais.

O Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, esteve presente na ação e pôde acompanhar as atividades ofertadas.

“Mais uma ação de cidadania da Prefeitura de Vitória, cuidando das pessoas em conjunto com o Condomínio Maçônico. Estamos cooperando para oferecer uma série de serviços de saúde, assistência, educação, segurança, esporte e lazer. Tudo o que a Prefeitura disponibiliza ao longo da semana está reunido aqui neste sábado, em Ilha de Santa Maria e Monte Belo, numa grande ação conjunta. E é também um dia de diversão e felicidade para a comunidade”, pontuou Pazolini.

Pela primeira vez, a ação foi realizada em parceria com o programa Vitória com Você, coordenado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), que reúne diversos serviços oferecidos pelas secretarias da Prefeitura de Vitória.

Segundo o secretário Luciano Forrechi, a integração das ações foi fundamental para ampliar o alcance da iniciativa.

“Nessa edição, saímos do ambiente escolar e ampliamos nossos locais de atendimento. Em parceria com a Ação Social da Maçonaria, conseguimos levar cidadania de forma ainda mais efetiva para os moradores de Ilha de Santa Maria”, destacou.

Entre os serviços ofertados, estiveram presentes o Procon Vitória, Defensoria Pública, EDP, Cesan, CDL, Fucape (com orientação jurídica), além de balcão de emprego com o Sine.

A Casa Rosa e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) também estiveram presentes, garantindo apoio especializado às mulheres.

Na área da saúde, foram realizados testes de IST, vacinação e ações educativas sobre epilepsia, saúde bucal e saúde ambiental. Já os pets da comunidade contaram com a presença do VetMóvel, que ofereceu atendimento veterinário e cadastramento para castração.

Se durante a semana a correria atrapalha a atualização da caderneta de vacinação, o fim de semana se torna uma excelente oportunidade para cuidar da saúde. Foi exatamente assim que pensaram Jordana Louvem e sua filha, Letícia Louvem, que aproveitaram a Ação Social para se vacinar e realizar testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

“Ações como essa vêm para somar. Em um só lugar, podemos usufruir de muitos serviços e cuidar da saúde. A comunidade só tem a ganhar com essa parceria entre a Prefeitura e a Maçonaria”, afirmou Jordana.

O mutirão contou ainda com apresentações culturais e esportivas que animaram o público presente. A banda da Polícia Militar, a Guarda Municipal e o teatro infantil da Unimed garantiram a diversão das famílias, enquanto o Instituto Camilo Neves e o projeto Guerreiros da Ilha realizaram uma exibição de Jiu-jitsu.

“A nossa luta é constante e vai continuar sendo. Quero agradecer à Maçonaria por esse evento maravilhoso, que há três anos vem trazendo tantos benefícios para a nossa comunidade.

Esta é a nossa terceira Ação Global e, neste ano, tive o privilégio de participar diretamente, como presidente da comunidade. Foi um prazer imenso fazer parte dessa ação. Que a comunidade aproveite cada serviço, cada benefício que essa iniciativa tão importante está oferecendo”, disse Isaura da Silva, presidente da associação comunitária do bairro Ilha de Santa Maria.