Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Baixo Guandu

Um homem ficou preso às ferragens após uma colisão entre um carro e um caminhão na tarde desta segunda-feira (8), na BR-259, em Baixo Guandu.

De acordo com informações repassadas pela 3ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, a vítima, que apresentava fratura na perna, foi encontrada consciente, porém encarcerada no interior do veículo.

O trabalho de desencarceramento durou cerca de uma hora e foi realizado com técnicas especializadas para preservar a integridade da vítima.

Após ser retirada do automóvel, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi encaminhada ao hospital da região para atendimento médico.

As causas do acidente não foram informadas. O trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

Imagens