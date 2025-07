Acidente fatal mata jovem em Dores do Rio Preto

Na noite deste domingo (7), por volta das 19h, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na Rodovia ES-190, no distrito de Mundo Novo, em Dores do Rio Preto.

Os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram ao local, onde encontraram o corpo de um homem caído próximo a uma motocicleta Yamaha Lander azul. A equipe do SAMU constatou o óbito.

A motocicleta não apresentava irregularidades e foi liberada no local.

O corpo da vítima, jovem de 18 anos, foi removido e encaminhado ao DML de Cachoeiro de Itapemirim.