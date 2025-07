Adolescente se afoga ao salvar irmã em Marataízes; imagens fortes

Um adolescente de 15 anos foi socorrido em estado grave após se afogar na Praia do Xodó, em Marataízes, na última segunda-feira (12).

De acordo com informações de populares, o adolescente estava com a irmã e os pais quando a menina se afogou. Imediatamente, ele entrou na água e conseguiu resgatar a caçula; no entanto, ao tentar retornar para a areia, foi arrastado pela correnteza.

O adolescente teria ficado cerca de 10 minutos submerso, até ser resgatado por populares. Equipes da Guarda-Vidas foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 50 minutos, até que a vítima voltasse a ter pulso.

Ele foi encaminhado ao Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e, de acordo com a mãe, está na UTI.

Veja o vídeo