Agricultoras capixabas recebem mudas para produção de cacau

Agricultoras familiares do Espírito Santo estão sendo incentivadas a cultivar cacau de forma sustentável, em sistemas agroflorestais (SAFs). A iniciativa integra o projeto “Mulheres do Cacau: tecnologia, autonomia e empoderamento feminino”, realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com a Fundagres Inovar e o Banco do Nordeste (via Fundeci).

A ação contempla a implantação de 15 unidades de observação em propriedades de produtoras vinculadas às associações Mulheres do Cacau de Linhares, Rio Bananal e Colatina, municípios que concentram as maiores áreas de cacauicultura do Estado. Cada unidade receberá 600 mudas clonais, totalizando 9 mil mudas até setembro. As primeiras 1.350 já foram entregues, com apoio logístico do Incaper e das prefeituras, e o plantio está em andamento sob orientação técnica de extensionistas do Instituto.

