Alegre adere ao Tampinha do Bem em evento sobre sustentabilidade

O município de Alegre, na região do Caparaó, recebeu na quarta-feira (24) o Encontro Regional da Semana do Plástico, evento promovido pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Espírito Santo (SindiplastES). A iniciativa reuniu representantes de associações de catadores, secretarias de meio ambiente, organizações não governamentais, escolas, empresários e autoridades locais para debater ações voltadas à sustentabilidade e ao fortalecimento da economia circular.

Durante o encontro, um dos destaques foi a adesão oficial de Alegre ao programa “Tampinha do Bem“, considerada a maior iniciativa ambiental em curso no Espírito Santo. O projeto incentiva a logística reversa, promove a inclusão produtiva e valoriza o trabalho dos recicladores.

Além da assinatura do termo de cooperação, o evento contou com uma apresentação da Escola de Associativismo, troca de experiências entre os participantes e um momento de confraternização.

A presidente do SindiplastES, Bárbara Pimentel, ressaltou a importância do engajamento coletivo: “Juntos, estamos construindo caminhos para um futuro mais consciente e conectado com o meio ambiente”.

A Prefeitura de Alegre reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a implementação de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao apoio à cadeia da reciclagem.