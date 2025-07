Representantes da Diocese de Cachoeiro participam da Pre-COP

De 25 a 27 de julho, representantes da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim participam, em Belo Horizonte (MG), da etapa Sudeste da Pre-COP, um encontro preparatório que reúne lideranças da Igreja Católica para dialogar sobre os desafios ambientais e aprofundar o compromisso com a ecologia integral, à luz da encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco.

A delegação da Diocese de Cachoeiro é composta por sete participantes, entre eles: o Vigário Episcopal para Ação Social, Pe. Evaldo Praça Ferreira e membros da Comissão Diocesana de Pastoral e da Pastoral da Ecologia. O grupo se une à representantes das (arqui)dioceses dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, em uma experiência marcada pela troca de conhecimentos, partilha de vivências e construção de propostas comuns para uma atuação pastoral cada vez mais comprometida com o cuidado com a Casa Comum.

Durante os três dias de programação, temas como mudanças climáticas, justiça socioambiental, políticas públicas e espiritualidade ecológica foram debatidos em rodas de conversa, oficinas e mesas-redondas com a presença de especialistas, professores universitários, bispos, padres e lideranças de base. As reflexões e experiências partilhadas servirão como subsídio para a participação da Igreja brasileira na COP 30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro, em Belém do Pará.

José Arcanjo Nunes, engenheiro agrônomo, secretário de Agricultura de Cachoeiro e coordenador da Pastoral da Ecologia da Diocese, destacou a importância da participação da diocese nesse momento:

“Estamos colhendo muitas informações, experiências e contatos importantes. A ideia é levar tudo isso para nossa diocese e, a partir da estrutura já existente, promover ações e formações que fortaleçam a consciência ecológica em nossas comunidades”.

A Pre-COP Sudeste é parte de um processo nacional de mobilização promovido pela CNBB e outras entidades da Igreja, com o objetivo de fomentar a participação ativa das comunidades católicas nas discussões sobre o clima, reforçando o compromisso com a justiça social e o cuidado com os mais pobres e vulneráveis.