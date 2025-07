"Alerta Amber" ajuda encontrar adolescente desaparecida no ES

Uma adolescente de 13 anos, desaparecida na última terça-feira (15), em Cariacica, foi encontrada quatro dias depois, no sábado (19), em Vila Velha, o final feliz foi resultado da tecnologia Amber Alert — sistema acionado e enviado para usuários das redes sociais com o objetivo de ajudar a encontrar pessoas desaparecidas.

No Brasil, o sistema foi adotado em 2023. Ainda assim, no Espírito Santo, este é o primeiro caso de sucesso já registrado. A ferramenta divulga fotos e informações da vítima no Facebook e no Instagram para usuários próximos ao local da ocorrência.

Leia também: Drogas são apreendidas com apoio de cão farejador em Cachoeiro

Foto: Redes Sociais

De acordo com o portal G1, o sistema foi acionado pela Polícia Civil após a corporação identificar que o desaparecimento da jovem se enquadrava nos critérios do Amber Alert, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Meta (empresa dona do Facebook e do Instagram). Entretanto, o sistema também pode ser usado em outras redes sociais.

Desde a primeira vez em que foi utilizado no Brasil, em 2023, o sistema foi acionado 64 vezes, com seis casos de sucesso. Contudo, dois deles foram em 2025.

Entretanto, quando procurada, a Polícia Civil informou que mais detalhes serão divulgados em outro momento.