Alerta de frio no Sul do ES: 15 cidades podem ter queda de até 5 °C

Tem alerta de frio no fim de semana! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de declínio de temperatura para 15 cidades do Sul do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (18).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido das 22h desta sexta-feira (18), até às 23h59 de sábado (19), e prevê leve risco à saúde, com declínio entre 3ºC e 5ºC.

Confira as cidades em alerta de frio:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muqui

Presidente Kennedy

São José do Calçado