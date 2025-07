Alexandre de Moraes mostra dedo do meio (cenas fortes)

Durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras, válido pela Copa do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi filmado fazendo um gesto obsceno com o dedo do meio. A cena ocorreu na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite de quarta-feira (30), e ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa esportiva e política.

Vídeos mostrando o momento em que Alexandre de Moraes mostra o dedo do meio tomaram conta do X (antigo Twitter) e do Instagram logo após o apito final. O gesto dividiu opiniões: alguns o interpretaram como provocação esportiva, enquanto outros o viram como atitude incompatível com o cargo de ministro do Supremo.

Veja aqui a foto em que ele faz o gesto

Leia também: Alexandre de Moraes é alvo de sanções do governo Trump

O gesto ocorreu horas depois de Moraes ser alvo de sanções internacionais pelos Estados Unidos, com base na chamada Lei Magnitsky. A medida acusa o magistrado de restringir liberdades fundamentais e de reprimir opositores políticos, o que gerou forte repercussão na diplomacia brasileira e americana.

Mesmo após sofrer sanções, Moraes compareceu ao estádio e acompanhou a vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol de Memphis Depay. A cena dele no camarote, somada ao gesto, reforçou a ideia de que o episódio vai além do futebol, misturando esporte, política e comportamento pessoal.