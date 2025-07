Alfredo Chaves revela candidatas à Festa da Banana e do Leite

Beleza e tradição desfilam junto na 50ª edição da Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves, principalmente quando acontece a Escolha da Rainha e Princesas da Festa. Desfile é um dos momentos mais aguardados da festa e acontece na sexta-feira, dia 25 de julho, durante a programação oficial do evento.

Neste ano especial, sete jovens alfredenses, entre 14 e 15 anos, foram selecionadas para representar com charme, beleza e elegância os sete distritos do município. As candidatas são exemplo da diversidade e da riqueza cultural de Alfredo Chaves, trazendo em suas histórias o orgulho de pertencer a uma terra marcada pela agricultura, pelo trabalho e pela alegria do seu povo.

O desfile contará com produção e apoio de profissionais de salões de beleza locais, que contribuem com talento e dedicação para valorizar ainda mais a beleza das candidatas, num verdadeiro trabalho de parceria com a comunidade.

A escolha da rainha e das duas princesas será feita por um corpo de jurados convidados, que levarão em consideração critérios como simpatia, desenvoltura, elegância e postura. As eleitas terão a missão de representar a Festa ao longo de todo o evento e também em futuras ações promocionais do município.

A Prefeitura de Alfredo Chaves convida toda a população e os visitantes para prestigiar este momento especial, que exalta a juventude e a força das nossas tradições.

Informações

Desfile da Rainha e Princesas da 50ª Festa da Banana e do Leite

Dia: 25/05/2025, às 19h, no parque de exposições da cidade.

Confira quem são as candidatas e os distritos que representam:

Maria Vitória – Distrito de Crubixá

– Distrito de Larissa Basso – Distrito de Ibitiruí

– Distrito de Raiane Santolin – Distrito de Matilde

– Distrito de Emili Martins – Distrito de Ribeirão do Cristo

– Distrito de Lorrayne Brandt – Distrito de Sagrada Família

– Distrito de Jéssica Aquino – Distrito da Sede

– Distrito da Lara Simoni – Distrito de Urânia