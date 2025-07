Alunos conhecem diversidade cultural capixaba na Feira dos Municípios

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Álvaro Castelo, localizada em Vitória, vivenciaram uma experiência de aprendizado fora da sala de aula ao participarem de uma visita apreciativa à “Feira dos Municípios do Espírito Santo”, realizada no dia 4 de julho.

A atividade foi coordenada pelas professoras Maria Aparecida da Silva Oliveira e Daniela Lopes, do componente curricular de Arte.

Durante o passeio, os alunos percorreram os estandes dos 78 municípios capixabas, conhecendo elementos da cultura, da culinária, do artesanato, das tradições e da identidade de cada região do Estado. A ação teve como objetivo ampliar o repertório cultural e artístico dos estudantes, além de promover o reconhecimento da riqueza cultural do Espírito Santo.

“A atividade proporcionou aos alunos uma oportunidade única ao vivenciarem de perto algo que não está em nossa realidade. Foi um momento de muito conhecimento em relação à riqueza cultural do nosso Estado e de valorização da cultura capixaba”, destacou a professora Maria Aparecida da Silva Oliveira.

A visita integrou teoria e prática ao aproximar os conteúdos abordados nas aulas de Arte com o contexto real da diversidade cultural capixaba, estimulando a observação, o pensamento crítico e a socialização.

“Nessa viagem aprendemos sobre a cultura capixaba e como ela é forte e diversificada. Fizemos amizades e criamos memórias que vão ficar guardadas para sempre. Ter ido para essa feira foi uma oportunidade gigante para aprendermos mais sobre nossa cultura”, contou a estudante Joyce Carla Araujo Zucon, da 1ª série do Ensino Médio.

A ação também incentivou os alunos a refletirem sobre pertencimento, identidade e o papel da cultura na formação de uma sociedade plural e consciente.