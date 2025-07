Alvo de operação da PF, Jair Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira (18), mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é alvo de medidas restritivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o blog da Camila Bomfim, do g1.

Segundo as informações, os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).

Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Ele também terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã, e foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas), nem com outros réus e investigados pelo Supremo.