Amigos revelam último desejo de Preta Gil; saiba qual foi

A morte de Preta Gil na noite deste domingo (20) abalou o país. Fãs, amigos e seguidores usaram as redes sociais para prestar homenagens à cantora, atriz e empresária. Ela enfrentava um câncer colorretal desde 2023, com muita força e otimismo. Nos últimos meses, ela havia buscado um tratamento experimental nos Estados Unidos.

Preta Gil foi aos EUA em busca de cura

Em maio de 2024, Preta Gil embarcou para Nova York, onde iniciou um tratamento inovador contra o câncer. A decisão foi após o avanço da doença e recomendação médica. A cantora seguiu esperançosa até os últimos dias, sempre mantendo o sorriso e a fé, como destacaram pessoas próximas.

Colunista revela últimos pedidos da artista

Segundo coluna do portal Metrópoles, pessoas próximas a Preta Gil revelaram detalhes comoventes. Sabendo da gravidade de sua condição, a artista compartilhou seus últimos desejos com familiares e amigos íntimos. O clima de emoção tomou conta das conversas com a colunista.

Último desejo de Preta Gil envolvia Rio e Bahia

O principal pedido da artista: ela gostaria de ser velada no Rio de Janeiro, onde viveu grande parte de sua vida e fez sua carreira. Em seguida, manifestou a vontade de ser enterrada na Bahia, terra de suas raízes e onde parte de sua família nasceu. Um desejo que mistura amor e identidade.

Família ainda não divulgou detalhes do velório

Até o momento, a família de Preta Gil não informou onde e quando será o velório. A expectativa é de que a família divulgue os detalhes nas próximas horas. Os fãs aguardam ansiosos por notícias para poder prestar suas últimas homenagens à artista que marcou gerações.

Legado de Preta Gil será eterno

Preta Gil não foi apenas uma cantora: ela foi símbolo de representatividade, coragem e liberdade. Suas lutas sociais, sua música e sua autenticidade fizeram dela uma figura indispensável na cultura brasileira.

Famosos lamentam a perda nas redes sociais

Celebridades como Ivete Sangalo, Anitta, e Caetano Veloso manifestaram pesar pela morte de Preta. As homenagens vieram acompanhadas de fotos e declarações emocionadas. O sentimento comum foi de gratidão pela vida e pelo exemplo da artista.

Internautas se mobilizam para homenagens coletivas

Diversos fãs organizaram homenagens nas redes e até encontros em locais simbólicos, como a Praia de Ipanema e o Pelourinho, locais que Preta amava. A mobilização demonstra o quanto a cantora era amada pelo público e como tocou vidas com sua presença.

Preta Gil enfrentou o câncer com fé e coragem

Desde o diagnóstico, Preta Gil manteve seus fãs atualizados com mensagens de fé e esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, mostrava-se determinada a vencer.