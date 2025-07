“Amores Materialistas” está disponível nos cinemas; veja onde assistir

Chegou aos cinemas uma das comédias românticas mais aguardadas de 2025. Isso porque “Amores Materialistas”, que tem um elenco estelar, está disponível. Assim, na trama o público vai conhecer a casamenteira chamada Lucy (Dakota Johnson), que se envolve num triângulo amoroso complicado.

Nesse sentido, apesar de ainda nutrir sentimentos pelo garçom aspirante a ator, John (Chris Evans), Lucy começa a se relacionar com um homem rico chamado Harry (Pedro Pascal).

Leia também: Filme de Vargem Alta segue tendência do cinema contemporâneo

O Harry, por sua vez, é irmão do noivo de um casal que Lucy juntou com sucesso. Dessa forma, ele é o partido perfeito, todavia, ao reencontrar com John uma noite, Lucy se vê balançada pelo antigo amor imperfeito.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 1

Smurfs (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Como Treinar o Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Superman (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 2

Quarteto Fantático: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 15h45 | 20h45 (DUBLADO)

Quarteto Fantático: Primeiros Passos (3D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Sala 3

Lilo & Stitch (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Jurassic Word: Recomeço (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO)

O Ritual (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 4

Amores Materialistas (2D)

Todos os dias – 16h20 (DUBLADO)

Amores Materialistas (3D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Família Á Prova de Balas (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 1

Smurfs (2D)

Sábado e domingo – 13h45 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Jurassic World: Recomeço (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Como Treinar O Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Ritual (2D)

Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 2

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (2D)

Todos os dias – 15h30 | 18h (DUBLADO)

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (3D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 3

Lilo & Stitch (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 12,00

Superman (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Família Á Prova de Balas (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Amores Materialistas (2D)