Anchieta abre chamamento para concessão onerosa em Alto Pongal

A Prefeitura Municipal de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu um chamamento público para receber propostas de interessados na concessão onerosa de um espaço público localizado na Praça Alto Pongal, no interior do município.

O objetivo é transformar esse imóvel subutilizado em um ponto de convivência e de estímulo à economia local.

Atualmente o espaço encontra-se ocioso e, portanto, pouco aproveitado pela comunidade. A administração municipal busca, com esta iniciativa, valorizar a praça, promover maior segurança urbana e atrair o público para o entorno, dinamizando o comércio da região.

O edital prevê que o imóvel seja destinado a atividades no ramo da gastronomia, como lanchonete, bistrô, cafeteria, bar ou empreendimento similar, conforme o Plano de Desenvolvimento Urbano de Anchieta. Além de oferecer novas opções de lazer e serviços, a iniciativa também pretende fomentar a geração de emprego e renda, contribuindo para o bem‑estar de moradores e visitantes.

Interessados devem consultar o edital na Secretaria Municipal de Turismo e encaminhar suas propostas dentro do prazo estabelecido. Mais informações sobre requisitos, critérios de seleção e documentação necessária estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.

Período de inscrições: 23 à 30 de julho de 2025

Resultado: 04 de agosto

Mais informações no WhatsApp da SETUR (28) 99256 – 4935

Clique aqui para baixar o Edital

Clique aqui para baixar a ficha de inscrição

Clique aqui para baixar o modelo de proposta comercial

